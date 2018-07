Treinador pede a 'cereja do bolo'

O meia Vítor Júnior, que estava no Atlético-GO, e o zagueiro Felipe, do Bragantino, já estão acertados. Outros que estão na mira, todos apostas, são o volante Guilherme, da Portuguesa, e os atacantes Oswaldo, do Ceará, e Júlio César, do Figueirense. "Já temos jovens contratados para compor elenco e estamos negociando com três, quatro grandes jogadores", disse Andrés. O craque, ou a "cereja do bolo", como costuma dizer Tite, porém não será anunciado hoje.

O presidente nega que tenha negociado com Douglas, do Grêmio, e Montillo, do Cruzeiro. O jogador que Andrés gostaria de contratar, ainda que negue, é o argentino Carlitos Tevez, do Manchester City, da Inglaterra. O atacante seria o grande nome do time para disputar a Libertadores e tentar fazer frente ao Santos de Neymar e Ganso.

Andrés não admite mais oferecer R$ 100 milhões para contratá-lo, como fez em julho. Por menos da metade poderia ter negócio. Aliados de Sanchez dizem que vão esperar até janeiro por Tevez. A ideia é que oi argentino desembarcasse no Parque São Jorge na véspera da eleição para presidente, que deve ocorrer em fevereiro.

O único titular que não ratificou a renovação é o lateral esquerdo Fábio Santos. Mas a tendência é de que continue. Os demais titulares têm contratos mais longos.