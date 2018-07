Treinador perdoa erros de passe e defende Ganso

Para Mano, Ganso só não se destacou tanto quanto Pato e Neymar contra o Equador por força de sua função em campo.

Ele admite que o meia do Santos tem errado muitos passes. "O Ganso faz passes diferenciados, que colocam o jogador na cara do gol. É o passe decisivo. Não dá para fazer isso a toda hora, mas ele tem conseguido."

De acordo com Mano, Ganso tem conversado com ele sobre seus erros. "Ele sabe que pode render mais, mas, mesmo assim, tem sido importante na hora primordial do jogo.""