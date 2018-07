Treinadores têm curso de 'pós-graduação'

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) deu início ontem no Rio às aulas da primeira turma da Academia Brasileira de Treinadores, lançada em julho. O curso inaugural será focado em atletismo, ginástica artística e natação e terá duração de dois anos. O COB pretende lançar pelo menos uma nova turma por ano, para três ou quatro modalidades olímpicas. Os processos de seleção também vão ser anuais e o próximo deve ser em 2013.

O objetivo do curso é complementar a formação dos treinadores de alto rendimento. "Sabemos da importância dos cursos de educação física, mas a especialização é fundamental. O atleta tem de confiar no seu técnico", disse o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman. Até 2018, o COB espera formar 432 técnicos em 14 modalidades. "Um dos meus sonhos no COB era fazer a academia de treinadores."

Para a primeira turma, se inscreveram cerca de 600 técnicos; 109 foram selecionados. O processo seletivo foi dividido em três etapas: inscrição, prova escrita e análise de currículos.

Logo após a abertura, no Parque Aquático Maria Lenk, os técnicos/alunos assistiram a uma palestra de Bernardinho, técnico da seleção brasileira de vôlei e do Unilever. "Odeio perder. Fiz terapia, mas não adiantou nada. Ainda odeio perder", disse o treinador, ganhador de seis medalhas olímpicas: uma como jogador, duas à frente da seleção feminina e três na masculina.

O curso é financiado pelo COB, que vai gastar R$ 32 mil com cada aluno nos próximos dois anos (R$ 3,448 milhões, no total). Entre os 109 treinadores, estão figuras conhecidas como a coordenadora da Confederação Brasileira de Ginástica, Georgette Vidor e o técnico de Arthur Zanetti, campeão olímpico nas argolas, Marcos Goto.