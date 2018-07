Treinamento do judô em Pindamonhangaba terá campeões olímpicos russos

Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, vai receber a nata do judô nas duas primeiras semanas de janeiro. A convite da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), Rússia e Azerbaijão enviarão equipe para participar do camping de treinamento que começa no dia 6 de janeiro e vai até o dia 16 do mesmo mês na cidade do Vale do Paraíba.

Nesta segunda-feira, a CBJ anunciou a lista de atletas estrangeiros que estarão presentes à atividade. A Rússia, potência do judô, não vem com força máxima, mas enviará uma delegação com dois campeões olímpicos: Arsen Galstyan (66kg) e Mansur Isaev (73kg), ambos medalhistas de ouro em Londres-2012.

Além disso, a Rússia estará em ''Pinda'' com nomes como Kamal Khan-Magomedov (66kg), Musa Mogushkov (73kg), Kirill Voprosov (90kg) e Renat Saidov (+100kg), todos medalhistas de bronze no Mundial de 2014, realizado na Rússia, em Chelyabinsk.

Já o Azerbaijão cresceu em desempenho no judô nos últimos anos e a ideia da comissão técnica da CBJ é que o intercâmbio ajude os brasileiros a entenderem o estilo dos judocas de lá. Dois dos que virão ao camping são líderes do ranking mundial: Rustam Orujov (73kg) e Elmar Gasimov (100kg).