Treino do Grêmio tem retorno de Geromel e conversa com o presidente A reapresentação do Grêmio após a derrota para o Rosario Central, na quarta-feira, foi marcada pelo retorno do zagueiro Pedro Geromel e por uma conversa com o presidente Romildo Bolzan com o capitão Maicon no gramado. Nem o dirigente e nem o jogador revelaram o teor do longo bate-papo.