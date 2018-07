Treino em clima de festa na Polônia

Vaias no Morumbi. Aplausos no interior da Polônia num clima que lembrava a euforia da cidade suíça Weggis, na desastrada preparação da seleção antes da Copa de 2006. Ontem, o Brasil teve um raro dia de festa em Wroclaw, onde está concentrada para o amistoso de terça-feira contra o Japão. No primeiro treino após a vitória contra o Iraque, o acordo com os organizadores era de que a sessão seria aberta ao público, como forma de promover a partida de fraca venda de ingressos.

Ao entrar em campo, a seleção foi aplaudida por cerca de 2,8 mil torcedores. Durante o dia, e mesmo depois do treino, um trio elétrico percorria a cidade, convocando as pessoas ao treino e ao jogo, com música de Michel Teló. Em campo, o lateral Marcelo brincava com a torcida, enquanto a seleção demonstrava um clima de descontração. Houve ainda uma foto do grupo com 200 crianças de escolas locais. De volta ao hotel, cheerleaders faziam uma festa programada para a chegada ao hotel.

Apesar da festa, comissão técnica e jogadores admitiam que o jogo contra o Japão não será fácil como os 6 a 0 contra o Iraque, principalmente depois de os asiáticos terem vencido a França, em Paris. Tanto Ramires quanto Paulinho sabem que precisarão ter cuidado com a rapidez do time japonês. "Teremos dificuldades", prevê Paulinho.

Europeus contra. A cúpula da CBF está focada no trabalho de novembro e admite que não vai ser fácil montar um grupo para os jogos contra a Colômbia, no dia 14, nos EUA, e dia 21, contra a Argentina, em Buenos Aires, na decisão do Superclássico.

Na Europa, clubes já criticam a realização do jogo contra a Colômbia por violar um acordo de cavalheiros de não fazer jogadores viajarem mais de 5 horas para uma partida. No Brasil, Palmeiras, Fluminense, Corinthians e São Paulo já se queixaram dos jogos, por motivos diferentes. No caso do Superclássico, quatro outros jogadores argentinos também desfalcariam times brasileiros.