Três cidades tentam sediar Mundial de Atletismo de 2019

DACAR - A Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira que três cidades apresentaram suas candidaturas para sediar o Mundial de Atletismo de 2019: Barcelona, na Espanha, Doha, no Catar, e Eugene, nos Estados Unidos.

O Mundial de Atletismo é realizado desde 1983, mas nunca foi sediado nos Estados Unidos e no Catar. Já a Espanha organizou uma edição da competição, em 1999, quando a disputa aconteceu na cidade de Sevilha.

A confirmação das cidades que se candidataram foi realizada em Dacar, no Senegal, onde aconteceu uma reunião do Conselho da IAAF. A cidade anfitriã do Mundial de Atletismo de 2019 vai ser conhecida no próximo encontro do conselho, que está marcado para novembro em Mônaco. As cidades deverão apresentar os detalhes de suas candidaturas, além de serem avaliadas por uma comissão da associação.

As próximas duas sedes do Mundial de Atletismo já estão definidas. Em 2015, a competição será realizada em Pequim, na China, enquanto Londres receberá uma edição do Mundial em 2017.