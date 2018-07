Três clubes têm seus estádios interditados A Federação Paulista de Futebol interditou três estádios que serão usados no Campeonato Paulista: Nabi Abi Chedid, do Bragantino, Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani, e Moisés Lucarelli, da Ponte Preta. Esses clubes, segundo a FPF, não apresentaram laudos de segurança produzidos pela Polícia Militar. O jogo da Ponte contra o Mogi Mirim, no domingo, foi transferido para o Décio Vitta, em Americana. A diretoria do clube, no entanto, espera apresentar o laudo ainda hoje. Guarani e Bragantino, que estrearão no Paulistão fora de casa, têm a mesma expectativa.