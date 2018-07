Três duplas brasileiras avançam às oitavas no vôlei de praia em Praga O Brasil segue fazendo boa campanha na etapa de Praga do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, a primeira da temporada a contar com algumas das principais parcerias do País. Nesta sexta-feira, três duplas avançaram direto às oitavas de final, sem necessidade de repescagem: Ágatha/Bárabara Seixas, Maria Clara/Carol e Duda/Elize Maia.