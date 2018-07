Três torcidas festejam volta à 1.ª Divisão

Três tradicionais clubes do interior paulista fizeram festa digna de time grande para comemorar o retorno à Série A1. Os torcedores do XV de Piracicaba tomaram conta das ruas da cidade madrugada adentro, após a goleada por 4 a 1 sobre o Monte Azul, fora de casa. Eles esperaram a delegação chegar para coroar a conquista. Alguns jogadores subiram em cima do ônibus para se aproximar dos torcedores. Há 16 anos, o XV na disputava a Série A1.

Outra cidade a parar foi Ribeirão Preto. Com a vitória do Comercial no sábado sobre o São José por 1 a 0 e a vitória do Guarani sobre o Rio Preto por 4 a 2, no domingo, a torcida foi para as ruas comemorar. Quando o jogo do Guarani terminou, um público de 4 mil torcedores tomou a principal rua de acesso ao Estádio Palma Travassos. O trânsito parou com a chegada de carros de torcedores. Os portões do estádio foram abertos e os jogadores, saudados. Um trio elétrico, com torcedores, diretores e jogadores desfilou pela cidade, acompanhado por uma enorme carreata. O Comercial estava ausente da 1.ª Divisão havia 25 anos.

O Guarani, ao contrário dos outros dois, comemorou o acesso diante de quase 10 mil torcedores. A presença da torcida, aliás, foi o ponto alto da arrancada da equipe para o acesso, sempre com casa cheia nos jogos no Brinco de Ouro. O clube amargou a 2.ª Divisão por 2 anos.