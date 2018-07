Três vezes medalhista em Londres, Jeter vem ao Rio para o Desafio Mano a Mano

Esta será a quarta edição do Mano a Mano, a primeira sem a presença de Usain Bolt. O jamaicano foi a estrela de quatro provas, vencendo todas, e dará lugar neste ano ao seu arquirrival. A prova vai acontecer no próximo dia 5 de junho, domingo.

No feminino, a convidada é a veteraníssima Carmelita Jeter, de 36 anos, que ganhou um ouro (4x100m), uma prata (100m) e um bronze (200m) em Londres. "É sempre muito bom visitar o Brasil, mas este ano isso significa ainda mais. Estar no Rio de Janeiro antes dos Jogos Olímpicos vai me dar uma grande energia. Espero me adaptar muito bem e ter um ótimo resultado", comentou ela.

A prova ainda vai contar com Cleo Vanburen, norte-americana de 30 anos que não tem resultados expressivos na carreira, e a brasileira Rosângela dos Santos. Uma quarta competidora sairá de uma seletiva entre velocistas da casa, no sábado.

A primeira edição do Mano a Mano, em 2013, aconteceu na praia de Copacabana. Naquele ano, uma pista de 150 metros foi montada para que Usain Bolt tentasse quebrar o recorde mundial da distância, que não é oficial. Ele não teve sucesso na empreitada. Em 2014 a prova também ocorreu em Copacabana, enquanto na temporada passada a prova aconteceu no Jockey Club Brasileiro, na Gávea.