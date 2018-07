Triatleta deixa a vida nas nuvens e assume desafio de ser campeã

Ariane Monticeli chega para a entrevista no seu melhor estilo: correndo. Acostumada a praticar esportes desde os 13 anos, quando entrou para a equipe de vôlei do clube que frequentava em Porto Alegre (RS), a triatleta não perde o fôlego nem para falar com a reportagem - mesmo depois de uma carga pesada de treinos. São quatro por dia, divididos entre a natação, a corrida e o ciclismo, desde que acorda, às 6 da manhã, até a hora em que para, às 21 horas.

Para uma atleta, essa rotina talvez não espante. Mas Ariane parece ter uma disposição fora do comum. Ela começou a competir no triatlo em 2005, quando ainda trabalhava como comissária de bordo. "Com 18 anos entrei para a aviação porque tinha de escolher uma profissão e queria ganhar dinheiro rápido. Mas eu corria todos os dias, em todos os lugares para onde ia, mesmo sem orientação", conta a gaúcha de 30 anos, que veio morar em São Paulo justamente por causa da profissão.

Além de lhe dar estabilidade financeira, a aviação também apresentou Ariane ao triatlo. Por influência de um amigo comissário e atleta amador, ela decidiu comprar uma bicicleta e se inscrever para disputar sua primeira prova de triatlo olímpico. "Eu fui a última a sair da água. Quando olhei para trás, o moço já estava puxando a boia. Fiz tudo em duas horas e 48 minutos. Mesmo assim, fiquei em terceiro na minha categoria."

A partir dali, a vontade de melhorar só aumentou. Durante os 14 anos em que atendeu pelo nome de Ariane Silveira na aviação, a gaúcha nunca parou de treinar. "Voando, tudo ficava mais complicado. Eu chegava ao hotel e já perguntava onde ficava a piscina. Eu conhecia todas, em todas as cidades. Até na do Corpo de Bombeiros eu nadei. Pedalar era na academia, ou com amigos que eu fazia nas viagens", conta a triatleta, que se tornou profissional em 2008.

Determinada, Ariane perdeu as contas dos lugares pelos quais já passou, voando no céu e "voando" na terra. Especialista em provas longas, ela decidiu desafiar a si mesma quando percebeu que seus resultados no amador eram suficientes para ocupar bons lugares na elite do triatlo. E estava certa. Em 2009, ficou em nono lugar na classificação geral do Ironman.

A sede de vencer fez com que, sete meses depois, ela voltasse a participar da famosa competição dos Estados Unidos - dessa vez, chegou em quarto lugar. "Prefiro ser nona no profissional a chegar em primeiro no amador, com a segunda chegando duas horas depois de mim."

QUASE NUA

Os bons e surpreendentes resultados garantiram a Ariane contratos com o clube Pinheiros e com a Mizuno - a beleza da gaúcha, aliás, chamou a atenção da fornecedora de material esportivo. Logo surgiu o convite para a primeira campanha publicitária. Ousada, a propaganda mostrava Ariane apenas de tênis, literalmente. "Foi difícil no começo. Eles fizeram uma reunião enorme apenas para me dizer que eu sairia praticamente nua. Eu disse que não podia fazer, que não daria conta. Foi um processo longo de convencimento", recorda.

O constrangimento inicial bastou para que ela tivesse certeza de que nunca vai posar nua. "Já fui convidada por uma revista, mas não curto fazer foto pelada ou mesmo sensual. Não vou me sentir bem", garante Ariane, que namora o modelo Henrique Wernek, também atleta. "Ele é puro músculo, mas toma pau de mim quando corremos juntos", brinca.

Não foi só pelo prazer de correr que Ariane escolheu o triatlo e deixou o vôlei, sua paixão até hoje, de lado. Com metas claras na carreira e na vida, ela assume que não se dá bem com esportes coletivos. "Não gosto de depender dos outros. Quando jogava vôlei, ficava com raiva de quem errava. No triatlo, se eu errar, fui eu que errei, eu assumo, eu engulo. Lógico que tem muita gente por trás de mim, mas sou eu lá, fazendo força", diz a atual recordista sul-americana do Ironman.

Não à toa, ela se inspira em outros atletas de esportes individuais, como o tenista Rafael Nadal. "Li a biografia dele e vi que ele toma banho gelado antes de competir. Fiz isso algumas vezes, é muito bom", conta Ariane, que se assume uma "Nadalete" e vai fazer de tudo para ver o espanhol no Brasil Open.

A ponte aérea entre os voos e o triatlo acabou no começo de 2012, mas a energia de Ariane continua a mesma. Tanto que agora a triatleta se prepara para iniciar a faculdade de jornalismo. "Quero ir para a área esportiva, ser apresentadora talvez." Além disso, a expectativa para este ano é, mais uma vez, a de superação no esporte. "Eu nasci para abaixar a cabeça e fazer força, não tem jeito. Quero ir ao Havaí e vencer um Ironman."