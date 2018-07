Tribunais condenam 14 por brigas na Polônia

Também ontem, a Uefa anunciou mais duas punições a federações nacionais. A da Alemanha foi multada em 25 mil (cerca de R$ 64,8 mil0 porque seus torcedores arremessaram objetos no campo no jogo com Portugal, pela primeira rodada da Eurocopa. Os portugueses terão de pagar 5 mil (R$ 12,9 mil) por atraso de seus jogadores na volta para o segundo tempo daquela partida.

Anteontem, a Rússia foi multada em 120 mil (R$ 311 mil) por mau comportamento de seus torcedores. No confronto em que os russos bateram a República Checa por 4 a 1, soltaram fogos de artifício no estádio e exibiram faixas com dizeres ofensivos.

A Rússia também foi ameaçada com a perda de seis pontos nas Eliminatórias da próxima Eurocopa, caso os incidentes se repitam. A federação do país anunciou que irá apelar dessa ameaça.