Tribunal suíço divulga a rota das propinas da ISL

O tribunal suíço da cidade de Zug confirmou que membros da Fifa receberam propinas da empresa de marketing ISL por mais de uma década. Outra revelação: nas audiências, advogados de integrantes da Fifa admitiram ter recebido o dinheiro. "Nos procedimentos, os acusados negam responsabilidade criminal, mas não o recebimento dos fundos."

A história voltou aos noticiários nesta semana, quando a BBC revelou que cartolas foram beneficiados - o nome dos envolvidos, no entanto, continua sob sigilo de Justiça. E o fim da investigação iniciada com a quebra da ISL, há dez anos, desenhou a rota do dinheiro usado para propinas graças aos documentos oficiais usados no processo.

Em 2001, quando a ISL faliu, a Justiça suíça quis investigar o motivo da quebra da empresa e descobriu que parte do dinheiro ia para propinas - os pagamentos, que garantiam contratos milionários de marketing e de transmissão da Copa, chegaram a US$ 138 milhões entre 1989 e 2001.

Foram três processos, o último encerrado em junho, na corte de Zug, que concluiu: homens da Fifa foram "comprados". Dois deles entraram em acordo e pagaram US$ 5,5 milhões em multas para ter o processo arquivado.

Segundo documentos, o dinheiro saía para uma conta chamada "Nunca", em Liechtenstein, que era transferido para uma empresa, a Sicureto. Por meio dela, Jean Marie Weber, ex-funcionário da Adidas, pagava os vários beneficiados.

Entre as diversas entidades e clubes citados no processo estão Flamengo e Grêmio, que firmaram parceria com a ISL no fim dos anos 90. O time gaúcho receberia US$ 17 milhões e os cariocas, US$ 80 milhões, por 15 anos. Os times, porém, ficaram sem ver o dinheiro, já que a ISL quebrou e os contratos foram suspensos.