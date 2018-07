Tricampeã olímpica retorna ao vôlei de praia em Gstaad

Em Gstaad, Walsh vai jogar ao lado de April Ross, campeão mundial em 2009 e medalhista de prata na última Olimpíada, em uma parceria que elas pretendem dar continuidade visando os Jogos do Rio, em 2016.

Atual parceria de Ross, Jennifer Kessy está afastada das quadras por causa de uma lesão, mas voltará a jogar no Grand Slam de Long Beach, marcado para 22 de julho. Depois, porém, Ross e Walsh vão formar uma dupla permanente.

O Grand Slam de Gstaad é o quinto do dez programados para esta temporada do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. No ano passado, Walsh, ao lado de May, foi campeã da chave feminina, assim como em 2002, 2003, 2004, 2006 e 2007.