Tricampeão de Londres vai correr a São Silvestre

Martin Lel, de 33 anos, foi campeão mundial de meia maratona em 2003, ano em que participou pela primeira e única vez até aqui da São Silvestre. Na ocasião, ficou em terceiro na prova paulistana. O vencedor fora o brasileiro Marílson Gomes dos Santos, que chega como um dos principais favoritos para repetir o título no último dia de 2011.

A previsão é que a São Silvestre fique mais rápida por conta das mudanças de percurso que estrearão este ano. O atual recorde é de Paul Tergat, que correu os 15 quilômetros em 43min12s, em 1995. A melhor marca de Martin Lel para a distância foi atingido em Roterdã, em 2006: 42min45s.

Pelo ranking da Iaaf (Associação das Federações Internacionais de Atletismo), Martin Lel tem o décimo melhor tempo do ano na maratona, atrás apenas de outros quenianos. O primeiro atleta que não do Quênia é Marílson Gomes dos Santos, no 21.º lugar.

Por questões logísticas, envolvendo principalmente à dispersão na Avenida Paulista ao mesmo tempo em que se prepara a festa de Réveillon, a São Silvestre teve seu percurso bastante modificado este ano. A prova segue largando do Masp, mas agora segue pela Av. Doutor Arnaldo, passando depois pelo Pacaembu. A chegada será no Obelisco do Ibirapuera.