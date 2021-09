Tricampeão do Super Bowl com Tom Brady nos Patriots morre em acidente de moto

O ex-jogador do New England Patriots, da NFL, David Patten, morreu nesta quinta à noite aos 47 anos. Tricampeão com a equipe na qual o quarterback Tom Brady construiu a maior parte de sua carreira, Patten dirigia uma moto em uma via expressa no condado de Richard antes de invadir a pista ao lado e se chocar com um automóvel que vinha na direção contrária.

Durante sua trajetória na principal liga de futebol americano, o wide receiver atuou em 147 jogos e vestiu cinco camisas. Em 2001, quatro anos após ser contratado pelo New York Giants, reforçou o Patriots, time que no ano anterior, havia anunciado o lendário Bill Belichick como treinador principal. Até 2004, a equipe conquistou três Super Bowls, dando início a uma das maiores dinastias do esporte.

Na decisão contra o St. Louis Rams, em 2001, Patten foi o responsável por agarrar a primeira bola para touchdown lançada por Tom Brady em uma partida de playoffs. Nesta sexta, Belichick lamentou a morte trágica de seu antigo comandado e se mostrou grato pela oportunidade de treiná-lo. "Ele é uma pessoa e jogador essencial na história do Patriots. Sem ele, não seríamos campeões do Super Bowl", disse.

"Eu posso dizer por qualquer um que teve o prazer de estar perto de David que sua ética de trabalho, energia positiva e caráter eram de elite. Minhas profundas condolências estão com sua família e entes queridos", concluiu Belichick.

"An essential person and player in Patriots history, without whom we would not have been Super Bowl champions."

O presidente e CEO do Patriots, Robert Kraft, foi outro que se pronunciou sobre a morte de Patten. "Estou com o coração partido pela notícia do falecimento de David. Ele era um cristão devoto que seguiu sua paixão após sua carreira no futebol e fundou seu próprio ministério. David fez a transição de um wide receiver pequeno e discreto para um pregador poderoso e apaixonado", disse.

Kraft adicionou que, em New England, o ex-jogador será lembrado como um tricampeão do Super bowl. Afirmou também que "nunca se esquecerá de sua extraordinária recepção" contra o Rams, um lance que foi fundamental para assegurar o primeiro título da história da franquia. Após deixar o Patriots em 2005, Patten teve passagens por Washington Redskins, New Orleans Saints e Cleveland Browns. Cinco anos mais tarde, retornou a Foxborough para se aposentar pelo time do estado de Massachusetts.