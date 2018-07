Tricampeão Marc Coma desiste de competir no Rali Dacar de 2013

BARCELONA - Três vezes campeão da categoria motos do Rali Dacar, o espanhol Marc Coma afirmou que não irá participar da próxima edição da prova, que é uma das mais importantes competições do automobilismo mundial, no próximo mês, por razões de saúde.

Segundo relatos da mídia espanhola, o piloto da equipe Red Bull disse nesta sexta-feira que não se recuperou de uma lesão no ombro a tempo de estar pronto para a árdua prova, cuja largada acontecerá no dia 5 de janeiro, em Lima, no Peru.

Coma deslocou o seu ombro em um acidente ocorrido durante do Rali de Marrocos, em outubro, e ficará fora da próxima edição do Dacar após ter sido campeão da prova em 2006, 2009 e 2011, sendo que ele foi vice-campeão pela segunda vez neste ano.

A rivalidade do piloto espanhol com o francês Cyril Despres tem sido um dos principais destaques do rali mundial nos últimos anos. Desta vez, porém, eles não poderão concorrer na prova que será iniciada no Peru e passará pela Argentina antes de ser concluída em Santiago, no Chile, no dia 19 de janeiro.