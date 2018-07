Tricampeão mundial no BMX morre em acidente de carro O ciclista norte-americano da categoria BMX Kyle Bennett morreu em um acidente de carro na cidade de Conroe, do Texas. Ele tinha 33 anos. O atleta foi três vezes campeão mundial e também fez parte da equipe olímpica dos Estados Unidos, nos Jogos de Pequim, em 2008, quando avançou até as semifinais.