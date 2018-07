Trio brasileiro fracassa e Real bate o Milan

No encontro entre os maiores vencedores da história da Liga dos Campeões, com direito à presença do técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, na tribuna de honra do Estádio Santiago Bernabéu, o Real Madrid foi melhor e, em dois minutos, resolveu o jogo contra o Milan. Com tranquilidade, venceu por 2 a 0, gols do atacante Cristiano Ronaldo e do meia Özil, aos 12 e 13 minutos do primeiro tempo, e segue com 100% de aproveitamento no Grupo G - possui nove pontos, perto de garantir classificação para as oitavas de final.

Já o Milan, apesar da derrota, manteve a segunda colocação, com 4 pontos, pois tem um gol a mais no saldo que o Ajax - o time holandês superou o lanterna Auxerre por 2 a 1. Sob o olhar atento de Mano Menezes, o trio milanês composto por Ronaldinho Gaúcho, Alexandre Pato e Robinho - este entrou na etapa final - teve atuação discreta.

O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, foi o brasileiro de maior destaque na partida. Atuou bem ofensivamente e não comprometeu na defesa. Jogou de forma segura e deixou boa impressão para o técnico da seleção, que horas antes da partida conversou com o jogador.

O Milan deixou o futebol na Itália. Foi presa fácil para a equipe espanhola, bem armada taticamente. Cristiano Ronaldo fez 1 a 0, em cobrança de falta, cometida por Alexandre Pato. Um minutos depois, Cristiano Ronaldo arrancou pela esquerda e tocou para Özil. O meia alemão chutou, a bola desviou na zaga e enganou o goleiro Amelia: 2 a 0.