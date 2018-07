Trio brilha e faz pódio brasileiro nos 100m peito

Felipe França conquistou o ouro ao marcar 1min01s62, enquanto João Gomes Junior levou a prata, com o tempo de 1min01s95. Felipe Lima ficou com o bronze, com 1min01s99. A final ainda contou com o brasileiro Tales Cerdeira, que chegou em sexto lugar.

No feminino, Daynara de Paula faturou o bronze nos 100 metros borboleta, com 58s69. Ela só ficou atrás das locais Dara Vollmer, com 57s50, e Natalie Coughlin - 58s05. A brasileira Gabriella Silva também competiu e chegou na sétima colocação, com 1min00s65.

Thiago Pereira chegou a superar o supercampeão olímpico Michael Phelps nas eliminatórias dos 200 metros livre, mas desistiu de disputar as finais. O mesmo aconteceu com Cesar Cielo, que também superou o americano e foi o segundo nos 100 metros borboleta, mas decidiu não competir na final.

Phelps acabou vencendo as duas provas. Nos 200 metros, registrou o tempo de 1min48s45 e bateu o compatriota Ryan Lochte, medalha de prata. Nos 100 borboleta, ele marcou 52s30 e deixou os brasileiros Henrique Martins (54s08) e Gabriel Mangabeira (54s33) para trás. O primeiro chegou em sexto, enquanto Mangabeira foi o oitavo e último da final.