Trio da Série A2 briga por vaga na Copa do Brasil; Cruzeiro e Internacional jogam

No total, 15 jogos serão disputados pela primeira fase e com regulamento novo. O time visitante joga por empate, enquanto que o mandante precisa da vitória para chegar à segunda fase. Na semana passada já foram definidos 20 classificados.

Uma das equipes mais tradicionais do futebol paulista, a Portuguesa tem pela frente o Uniclinic, time cearense que não vem fazendo uma boa temporada, mas se garantiu na Copa do Brasil após ser vice-campeão estadual no ano passado. Quem passar, pega Boavista-RJ ou Ceará.

O Bragantino também vai jogar fora, no interior de Goiás. O time de Bragança Paulista (SP), que vem na zona de classificação da Série A2, enfrenta o Anápolis, que está na lanterna do Campeonato Goiano. O Vitória vai ser o adversário do classificado.

O Oeste, por sua vez, visita o Friburguense. Apesar de apostar em jogadores renomados como Mazinho e Robert, o time agora de Barueri (SP) ainda não engrenou em 2017, mas é favorito diante do adversário, que conquistou a sua vaga por ser campeão da Copa Rio. No Campeonato Carioca, aparece apenas na segunda divisão.

GRANDES FORÇAS - Três grandes vão estar em campo. O Internacional teve a vida facilitada, já que o Princesa do Solimões-AM mandará o duelo na cidade paranaense de Cascavel, com a ideia de ter uma melhor renda. Quem vencer, pega Oeste ou Friburguense.

O Cruzeiro tem um duelo mais complicado. O time mineiro vai medir forças contra o Volta Redonda, que no último domingo ganhou do Vasco, pelo Campeonato Carioca, por 1 a 0. Quem passar vai enfrentar o São Francisco-PA. Já o Fluminense viaja para Ceará-Mirim (RN) para enfrentar o Globo na condição de grande favorito. O vencedor vai pegar depois Sinop-MT ou Salgueiro-PE.

Confira os jogos desta quarta-feira pela 1.ª fase da Copa do Brasil:

16 horas

Ceilândia-DF x ABC-RN

Boavista-RJ x Ceará-CE

19h15

Anápolis-GO x Bragantino-SP

Desportiva-ES x Avaí-SC

20h30

Friburguense-RJ x Oeste-SP

URT-MG x Luverdense-MT

20h45

Comercial-MS x Joinville-SC

21h30

Uniclinic-CE x Portuguesa-SP

São Raimundo-PA x Fortaleza-CE

Itabaiana-SE x Goiás-GO

21h45

Princesa do Solimões-AM x Internacional-RS

Globo-RN x Fluminense-RJ

Volta Redonda-RJ x Cruzeiro-MG

22h30

Guarani-CE x Náutico-PE

23h30

Rio Branco-AC x Figueirense-SC