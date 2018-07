Trio ofensivo é a arma para reação Willian se gaba de sempre ter marcado gols na Ressacada, Emerson fale com orgulho que brilhou por onde passou e Jorge Henrique não esconde a alegria pela volta do bom futebol. O trio está confirmado hoje para apagar a má impressão deixada diante do Cruzeiro, na qual foram 17 finalizações, apenas cinco no alvo e nenhum gol marcado pela primeira vez no Brasileiro.