Trio campeão olímpico treina e deve enfrentar o Vasco

Vindos da seleção brasileira campeã olímpica, Zeca, Thiago Maia e Gabigol se reapresentaram ao Santos e podem reforçar o time no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, diante do Vasco, às 19h30, na Vila Belmiro.

"Eles estão empolgados, os três merecem (a medalha de ouro). Espero que estejam em campo sim (contra o Vasco), para nos ajudar, porque eles são atletas de qualidade", disse o meia Lucas Lima.

O técnico Dorival Junior vai conversar com os campeões olímpicos no treino desta terça-feira. Caso se coloquem à disposição, vão para o jogo. Mesmo disputando a Série B, o Vasco é apontado como um rival complicado e a meta é levar boa vantagem para o confronto no Rio de Janeiro.

“Independentemente da divisão, temos de respeitar o Vasco. Joguei com alguns ali, sei que a segunda divisão é diferente da primeira. Os jogos são truncados, mas sabemos que teremos dificuldade”, afirma Renato, que alerta para Nenê. “Ele traz muito perigo, vive grande fase.”