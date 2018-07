Tristes tigres

Só o Santos, que ganhou três vezes, e o Palmeiras, eram as equipes do Brasil que de algum modo se aproximavam dessa competição. A partir dos anos 90 a coisa mudou. Nos últimos 20 anos equipes brasileiras ganharam 11 vezes, os argentinos sete. E essa superioridade se acentua cada vez mais. As três últimas Libertadores foram ganhas por equipes brasileiras, sem chance para ninguém. Na ultima o Corinthians passeou diante de um Boca incrivelmente frágil, que não ofereceu a mínima resistência.

A coisa deve continuar nos anos que virão. A força econômica do Brasil está cada vez mais se impondo por toda a América do Sul. E futebol é também uma questão de força e poderio. Os melhores jogadores argentinos estão na Europa. Mas nem os outros jogadores de qualidade que sobraram por lá estão na Argentina. Jogam todos no Brasil. É difícil encontrar uma grande equipe brasileira que não tenha algum argentino ou uruguaio, fora outros de nacionalidades mais raras.

Como futebol acabou por se transformar num grande negócio é natural que ele se dê onde existem os grandes negócios. E nesse momento os grandes negócios se dão no Brasil. Por isso decai o futebol de países que até poucos anos atrás eram potências que, no mínimo, nos enfrentavam de igual para igual. Não mais. Essa igualdade, já duvidosa em outras épocas, desapareceu completamente.

A Libertadores vai se tornar, acredito, um torneio brasileiro, com alguns coadjuvantes de fora destinados apenas a manter a chama de uma rivalidade que vai se apagando, mantida quase artificialmente. Ocorre que essas nações vizinhas são orgulhosas. Fora do poderio econômico, que é muito importante mas não é tudo, apresentam alguns índices de desenvolvimento, em outras áreas, bem superiores aos nossos. Em várias instâncias da cultura ainda estão à frente, e sabem disso. E mesmo nessas áreas desconfiam que suas vantagens têm seus dias contados.

Creio que se ressentem profundamente disso. O futebol era ainda uma das maneiras de nos encararmos de igual para igual. Ao perceber que isso também lhes escapa se sentem ainda mais feridos. Os episódios do Morumbi são o resultado disso. Colocados frente a frente, num torneio caça níqueis, dois times absurdamente desiguais, a tendência é acontecer o que aconteceu. O Tigre não ia aceitar a tremenda disparidade existente entre o São Paulo e suas próprias forças. A biografia dos clubes fala por si, e o resultado final já se sabia antes da primeira partida em Buenos Aires. A comemoração estava preparada no Morumbi. O problema é que ser um triste figurante na festa dos outros não é papel que argentinos e uruguaios aceitam tão alegremente.