Triunfo no Maracanã é o objetivo do Vitória contra Fluminense para deixar degola O Vitória tem um objetivo bem definido para a partida contra o Fluminense, nesta sexta-feira, às 19h30, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro: deixar a zona de rebaixamento. Para isso, os três pontos fora de casa são fundamentais. Com 35, o time baiano está na 17.ª colocação, dois pontos atrás do Internacional.