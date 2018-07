Trocou o Direito pelo futebol Fábio André Koff foi juiz de direito e advogou por um curto período. No futebol, notabilizou-se como presidente do Grêmio entre 1993 e 1996. Nesse período, comandou o clube em algumas de suas principais conquistas, como a Copa do Brasil de 1994, a Taça Libertadores de 1995, o Brasileiro de 1996 e a Recopa Sul-Americana de 1996. Nesse mesmo ano assumiu o comando do Clube dos 13, onde está até hoje. Aponta como sua grande virtude a independência para negociar em favor dos clubes.