Troféu Brasil de Atletismo começa com Marilson x Solonei

Principal competição do calendário nacional do atletismo, o Troféu Brasil começa nesta quinta-feira, no Ibirapuera, em São Paulo, reunindo os principais nomes da modalidade em busca do título brasileiro interclubes. E, logo no primeiro dia, o destaque deve ficar por conta da prova de 10.000 no masculino, com Marílson Gomes dos Santos, recordista brasileiro da maratona, competindo contra nomes fortes como Solonei Rocha dos Santos, Franck Caldeira e Giovani dos Santos.

Para Marilson, o Troféu Brasil vai servir como preparativo para a principal prova do ano, daqui a dez dias. "A Maratona de Amsterdã é super importante até porque já vale índice para o Pan e o Mundial do ano que vem. E o Troféu Brasil vai ter uma briga acirrada por pontos entre as equipes e tenho de tentar fazer uma boa participação para somar o máximo de pontos possível", destaca Marílson, que compete pela BM&F Bovespa, assim como Caldeira.

A disputa do título geral deve ficar entre BM&F e a Orcampi, de Campinas, que vai contar pela primeira vez com Solonei Rocha da Silva, que deixou o Pinheiros este ano. Ele passou 35 dias treinando na altitude na Colômbia e briga pelo título. "Sei que temos ótimos corredores de 10.000m em atividade no Brasil, mas estou em ótima fase e acredito muito no trabalho realizado", diz ele.

Outra prova importante da primeira tarde do Troféu Brasil é os 200 metros para mulheres, mas, dos principais nomes da prova, só Ana Cláudia Lemos está inscrita. Suas principais rivais devem ser Tamiris de Liz e Evelyn dos Santos.

"Apesar de ser a última prova do ano, estou me sentindo bem. Tive um primeiro semestre complicado por causa de lesões. Não quero pensar em números, mas os treinamentos mostram que estou bem preparada para esse Troféu", afirma Ana Cláudia.