Troféu Brasil de Atletismo de 2015 será em maio

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta quinta-feira que o Troféu Brasil de Atletismo de 2015 será realizado entre os dias 14 e 17 de maio, no estádio do Ibirapuera, em São Paulo. A competição acontecerá no primeiro semestre, pois a próxima temporada possuirá vários torneios importantes, como os Jogos Pan-Americanos e o Mundial.

"Agora estamos esperando a definição das entidades internacionais, como a IAAF, definirem também suas datas", disse o superintendente técnico da CBAt, Martinho Santos. "Depois disso divulgaremos nosso calendário completo", explicou o dirigente.

O Pan, por exemplo, está marcado para o período entre 10 e 26 de julho. Depois, no mês seguinte, será a vez do Mundial de Atletismo, em Pequim, entre os dias 22 e 30 de agosto. E o calendário internacional do próximo ano conta com outras competições, como o Mundial de Revezamento, em maio, o Sul-Americano, em junho, e a Universíada, em julho.

"Vai ser uma temporada dura, mas muito importante", comentou o maratonista Solonei Rocha da Silva, medalha de ouro no Pan de Guadalajara, em 2011, e sexto colocado no Mundial de Moscou, em 2013. "Tenho ainda compromisso com o Exército e preciso definir o calendário com o meu treinador", completou.