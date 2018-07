Troféu Brasil de Atletismo será em outubro em 2014 SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta quinta-feira que a próxima edição do Troféu Brasil de Atletismo será realizado em outubro de 2014, e não mais no mês de junho, como de costume. Mais importante competição entre clubes da América Latina, o Troféu Brasil está marcado para o período de 9 a 12 de outubro, no Estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera, em São Paulo. A competição costuma reunir cerca de 800 atletas.