Troféu foi único motivo de festa no retorno ao CT

O único reforço que o clube havia dado como certo, o lateral-direito Jonas, do Coritiba, não prosperou. De acordo com o vice-presidente do clube, Odílio Rodrigues, "não houve acordo entre as partes". O lateral Maranhão, que seria negociado por empréstimo e que já havia iniciado treinamento no Coritiba, deverá retornar à Vila Belmiro. A diretoria santista já havia decidido pagar os R$ 900 mil pela transferência, mas o clube paranaense não concordou com o aumento salarial proposto pelo Santos a Maranhão.

Entre os reservas, somente Ibson não se reapresentou ontem. A diretoria do Santos estendeu a folga por considerar que o jogador emendou a temporada europeia com a vinda para a Vila Belmiro, em julho.

O Santos foi o último entre os quatro grandes paulistas a retomar os treinamentos para a estreia no Campeonato Paulista, no dia 21 - a equipe vai enfrentar o XV de Piracicaba, na casa do adversário.

Orgulho do ex-pupilo. Um dos primeiros técnicos da carreira de Neymar, Reginaldo Fino, esteve ontem no CT e não escondia a satisfação com o prêmio obtido pelo atacante. "Não era para menos, o Neymar sempre foi um jogador excepcional, desde menino", disse o treinador.

SANTOS. CLUBE VAI INICIAR O PAULISTA COM OS RESERVAS