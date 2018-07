Troféu Maria Lenk termina com 15 nadadores com índice

RIO - Depois de seis dias de disputa, o Troféu Maria Lenk terminou na noite deste sábado, no Rio, com 15 nadadores brasileiros com índice para o Mundial de Esportes Aquáticos, que acontecerá de 24 de julho a 4 de agosto, em Barcelona, na Espanha. Para as provas ainda com vagas abertas - o Brasil pode levar até dois atletas em cada uma -, haverá mais uma seletiva, o Campeonato Brasileiro de Inverno, de 14 a 19 de maio, em Curitiba.

Os dois principais nomes da natação brasileira na atualidade garantiram vaga no Mundial de Barcelona. Cesar Cielo confirmou presença nos 50 metros livre, mas não obteve índice nos 50 metros borboleta - ele não quis disputar os 100 metros livre. E Thiago Pereira se classificou tanto nos 200 metros medley quanto nos 400 metros medley.

Nas finais deste sábado, o grande destaque foi João Gomes Júnior, que conseguiu o índice dos 50 metros peito e ainda fez o melhor tempo do mundo deste ano na prova, com 27s20 - superou o italiano Mattia Pesce, que tem 27s32. Assim, ele vai para sua segunda disputa no Mundial de Barcelona, pois já tinha garantido vaga nos 100 metros peito.

"Só felicidade! Trabalhei bastante pra isso. Agora é trabalhar mais. Trabalhar para pegar uma medalha, ganhar a prova, quem sabe. Penso aos poucos. Pensar em ganhar é ótimo, mas tem um trabalho do dia a dia ainda. A gente tem que conquistar. Vou batalhar bastante para isso", afirmou João Gomes Júnior, após a vitória nos 50 metros peito.

Nos 100 metros livre, mesmo sem a participação do astro Cesar Cielo, também teve índice para o Mundial. Marcelo Chierighini venceu a prova com 48s11, segunda melhor marca do mundo em 2013, atrás apenas do russo Vladmir Morozov (47s93). E outros dois ainda nadaram abaixo, mas ficaram empatados: Nicolas Oliveira e Fernando Ernesto.

Nicolas Oliveira e Fernando Ernesto fizeram o mesmo tempo de 48s72, mas apenas um deles disputará a prova no Mundial de Barcelona, junto com Marcelo Chierighini, porque são dois nadadores por país. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) ainda vai definir como será o desempate - ambos, porém, estarão no revezamento 4x100 metros livre.

O dia ainda teve índice para Leonardo de Deus nos 200 metros costas, depois da vitória com o tempo de 1min57s77. "Estou bem para chegar nesse Mundial com um trabalho novo e melhor do que nos outros anos. Peguei meus índices", comemorou o nadador, que, anteriormente, já tinha garantido presença em Barcelona também na prova dos 200 metros borboleta.

VEJA QUEM SE GARANTIU

Feminino

50m livre - Graciele Hermann e Alessandra Marchioro

100m costas - Etiene Medeiros

200m medley - Joanna Maranhão

400m medley - Joanna Maranhão

Masculino

50m livre - Cesar Cielo e Marcelo Chierighini

100m livre - Marcelo Chierighini e Nicolas Oliveira/Fernando Ernesto

200m livre - Nicolas Oliveira

50m costas - Daniel Orzechowski

200m costas - Leonardo de Deus

50m peito - João Gomes Júnior

100m peito - João Gomes Junior e Felipe Lima

200m medley - Henrique Rodrigues e Thiago Pereira

400m medley - Thiago Pereira

50m borboleta - Nicholas Santos

200m borboleta - Leonardo de Deus