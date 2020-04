Trump se reúne com dirigentes de ligas dos EUA e elogia trabalho contra covid-19

A Casa Branca revelou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com os comissários das principais ligas esportivas do país neste sábado e disse que reconhece "o bom trabalho realizado por muitas equipes e jogadores" para cuidar de suas comunidades e torcedores que lidam com o novo coronavírus.

A pandemia da virose paralisou o mundo do esporte. A NBA e a NHL, a liga de hóquei no gelo, suspenderam seus campeonatos indefinidamente e a MLB, o campeonato de beisebol, adiou o início de sua temporada.

O torneio de basquete universitário da NCAA também foi cancelado, assim como as competições envolvendo faculdades em modalidades como beisebol, softbol, lacrosse e atletismo.

A Casa Branca diz que os comissários agradeceram a Trump por sua "liderança nacional e por seu interesse pela indústria do esporte." E o presidente pediu para os dirigentes continuarem com os esforços para apoiar os cidadãos norte-americanos durante o atual momento desafiante.

Uma grande variedade de dirigentes de ligas esportivas participou da reunião virtual, incluindo Roger Goodell, comissário da NFL, e Adam Silver, comissário da NBA.