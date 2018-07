Tsonga leva a melhor na final francesa do Catar O tenista francês Jo-Wilfried Tsonga, número 6 do mundo, conquistou o Torneio Aberto do Catar ao vencer a seu compatriota Gael Monfils por 2 sets a 0 (parciais de 7/5 e 6/3), ontem. Foi o 8.º título da carreira de Tsonga.