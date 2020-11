Tsuboi é eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo de Tênis de Mesa

O brasileiro Gustavo Tsuboi foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, que está sendo disputada em Weihai, na China. Nesta sexta-feira, ele perdeu seus dois jogos pelo Grupo 4, sendo eliminado da competição, que tem outro representante nacional, Hugo Calderano, garantido previamente nas oitavas de final.

Nesta sexta, o primeiro compromisso de Tsuboi foi com o sul-coreano Jang Woojin. E ele perdeu por 4 a 0 (11/9, 13/11, 11/5 e 11/6), levando a virada nos dois últimos sets, após bons começos nessas parciais. Depois, frente ao austríaco Robert Gardos caiu por 4 a 1 (11/7, 11/8, 11/6, 7/11 e 13/11), só conseguindo vencer um set, embora tenha conseguido equilibrar outros.

Já Calderano, que não precisou disputar a fase de grupos da competição por ser o número 6 do mundo. Ele estreará nas oitavas de final, à 1h30 (horário de Brasília) deste sábado, diante do sul-coreano Jeoung Youngsik (14º). Em caso de triunfo, vai encarar o vencedor do duelo entre Jang Woojin e o japonês Koki Niwa, às 9h45. No ano passado, o brasileiro parou nas quartas de final da Copa do Mundo.

"É muito bom jogar de novo, depois de tanto tempo sem competições internacionais. Todo mundo está muito ansioso, os jogadores estão querendo competir de novo. Sei que o nível é muito alto, todos os melhores do mundo estão aqui. Vou tentar impor meu jogo. Sei que vai ser difícil, não estamos com muito ritmo. Vou concentrar no meu jogo e vamos ver", projetou Calderano.