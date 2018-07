Tsuboi vence Top15 do ranking e fica em quinto na Copa do Mundo de Tênis de Mesa Número 65 do ranking mundial, Gustavo Tsuboi conquistou um resultado histórico para o Brasil na Copa do Mundo de Tênis de Mesa, que está sendo disputada em Liebherr, na Suécia. O brasileiro venceu um atleta do Top15 do ranking mundial, avançou até as quartas de final e terminou a competição em quinto lugar.