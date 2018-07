Tubarão ataca surfista Mick Fanning durante prova na África do Sul

O tricampeão Mick Fanning disputava a bateria final do Circuito Mundial de surfe, em J-Bay, na África do Sul, contra Julian Wilson, quando foi atacado por ao menos um tubarão. As imagens são impressionantes, pois o surfista chega a desaparecer por alguns momentos, assustando os espectadores.

Durante 15 segundos o australiano entra em um verdadeiro combate contra o animal. Imediatamente a organização acionou o resgate e uma lancha e dois jet skis foram para o local da batalha e resgataram Fanning. Incrivelmente, o surfista não sofreu nenhum ferimento.

A organização da World Surf League adiou a bateria para segunda-feira, por falta de segurança.

Confira o momento do susto:

"Eu tinha acabado de sentar lá, ia começar o movimento e então senti alguma coisa grudando na corda da minha perna. Eu imediatamente pulei e fui para minha prancha. Eu estava chutando e gritando. Eu estava esperando pela mordida. Eu acertei ele nas costas", disse o surfista após o episódio em entrevista à Fox News.

Nas redes sociais, os fãs do surfista estão agradecendo por nada de grave ter acontecido. "Deus abençoou e protegeu você", disse o usuário renatofastroni no Instagram.

A presença de tubarões brancos em Jeffreys Bay é recorrente. Em outras edições da etapa, surfistas flagraram animais no mar durante a disputa, mas nunca levaram um susto como o deste domingo.

BRASILEIROS - Antes do ataque, os brasileiros Gabriel Medina, Adriano de Souza, o Mineirinho, e Alejo Muniz foram eliminados nas quartas de final da etapa de Jeffreys Bay. Um dia após bater Kelly Slater, Medina foi superado pelo dono de 11 títulos mundiais. Por causa da derrota de sábado, Slater precisou passar pela repescagem.



Ele venceu sua bateria e se credenciou para novo confronto com o brasileiro. Desta vez, se saiu melhor na disputa, com 18,10 pontos, contra 17,23 de Medina. Alejo Muniz foi derrotado pelo próprio Mick Fanning, por 18,17 a 9,00 pontos. Na outra bateria com brasileiro nas quartas de final, Mineirinho não resistiu a Julian Wilson: 15,53 a 12,33.