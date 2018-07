Tudo ou nada para Santos e Palmeiras na Copa São Paulo

SÃO PAULO - Com a presença de Santos e Palmeiras, oito jogos abrem nesta terça a fase de confrontos eliminatórios da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As partidas valem vaga nas oitavas de final e a partir de agora em caso de empate no tempo normal os jogos serão decididos nos pênaltis.

Em Jaguariúna o Santos deve fazer um confronto equilibrado com o Náutico. A equipe pernambucana se classificou como uma das melhores segundas colocadas e na primeira fase teve campanha idêntica à do time da Vila Belmiro, que foi campeão do seu grupo sem muitos sustos. O vencedor do confronto joga na próxima fase com quem passar de Grêmio Osasco e São Caetano.

Depois de conseguir a primeira posição de seu grupo apenas no saldo de gols o Palmeiras terá a chance de mostrar que evoluiu na competição. O time por pouco não foi eliminado por causa do empate em 0 a 0 com o Sertãozinho e agora tem pela frente em Barueri o Desportivo Brasil, equipe que fez campanha irregular na primeira fase.

Caso se classifique, o Palmeiras terá um confronto difícil nas oitavas de final. O adversário será o vencedor da partida entre Cruzeiro e Fluminense, que se enfrentarão em São José dos Campos.

Outro clube da Série A do Brasileiro que vai entrar em campo hoje é o Inter. A equipe gaúcha tem jogo difícil em Rio Claro, onde enfrenta o time da casa, o Velo Clube. Quem vencer será o adversário de Atibaia ou de Sertãozinho.

Mais oito jogos completam na quarta os outros classificados para as oitavas de final, com destaque para as partidas de Corinthians e São Paulo.