Tufão cancela jogo da Itália na Copa do Mundo de Rúgbi

Os organizadores da Copa do Mundo de Rúgbi, no Japão, tiveram que cancelar o jogo entre Itália e Nova Zelândia por conta da passagem do tufão Hagibis pelo país. A partida, válida pela última rodada da fase de grupos do torneio, seria no sábado (12), em Toyota. Os serviços de meteorologia do Japão alertaram que o poderoso tufão poderá causar chuvas torrenciais perigosas nas partes centrais do país, entre sábado e domingo (13), durante o último dia da fase de grupos do Mundial.

Além do duelo entre Itália e Nova Zelândia, a partida entre Inglaterra e França, em Yokohama, também foi cancelada por motivos de segurança. Os jogos cancelados devido ao mau tempo serão registrados como empates e cada seleção receberá dois pontos. "Entendemos a decisão da federação internacional de cancelar a partida com a Nova Zelândia por conta da chegada do tufão, mas há um grande arrependimento na equipe italiana. A segurança dos jogadores é a principal prioridade a ser considerada nessas situações", comentou o presidente da Federação Italiana de Rúgbi (Federugby), Alfredo Gavazzi.

Com isso, a Itália fecha o grupo B na terceira colocação, atrás da África do Sul e da Nova Zelândia. Somando 12 pontos, a Azzurra conseguiu garantir classificação para a próxima edição da Copa do Mundo de Rúgbi. O Hagibis também poderá afetar a realização da sessão de qualificação para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, em Suzuka. A definição do grid de largada deverá ser alterada de sábado (12) para domingo (13), mesmo dia da corrida.(ANSA)