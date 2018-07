Tumulto em Nagoya. E foi só o primeiro dia

O esquema de segurança "padrão Neymar e Santos" montado para o Corinthians não funcionou ontem na chegada da delegação ao hotel Hilton, em Nagoya. Houve muito tumulto e a porta do estabelecimento quase foi arrombada por torcedores. Em reunião com o estafe da Fifa, a diretoria do Corinthians deverá pedir, além de aumento no número de seguranças, isolamento maior da área de entrada e saída dos jogadores.

Os dirigentes estão preocupados com a possibilidade de os atletas serem encurralados por torcedores sempre que a equipe entrar ou sair do hotel. Como a maior parte da torcida alvinegra ainda não chegou ao Japão, a tendência é que a aglomeração aumente com o passar dos dias. Para evitar nova confusão, deve ser adotado um esquema semelhante ao do primeiro jogo da final da Libertadores da América, em Buenos Aires. Naquela ocasião, seguranças do hotel que hospedou o time isolaram a portaria e a calçada e só permitiram a entrada de hóspedes e convidados.

O hotel em que o Corinthians ficará hospedado até quinta-feira, dia seguinte ao da semifinal do Mundial, é o mesmo que o Santos usou no ano passado. Por causa disso, funcionários do Hilton e da Fifa montaram um esquema de segurança semelhante ao de 2011, mas foram surpreendidos pelos mais de 200 torcedores que recepcionaram o time.

Na semana passada, líderes da subsede japonesa da torcida organizada Gaviões da Fiel se reuniram com seguranças do Hilton e foi decidido que apenas alguns torcedores credenciados teriam acesso ao lobby. Ontem, no entanto, os seguranças foram surpreendidos pelo comportamento de alguns torcedores vindos do Brasil, que se recusaram a esperar os jogadores na calçada - a temperatura era de 7º C - e ficaram nas dependências do hotel bebendo cerveja e entoando cantos da guerra. Um deles foi retirado do local à força.

Na tentativa de impedir a entrada de mais torcedores no hotel, foi feito um cordão de isolamento com grades e colocada uma placa na portaria dizendo que era proibida a permanência de corintianos nas dependências do estabelecimento. Em vão. A polícia foi chamada, mas não conteve os torcedores, que não respeitaram a ordem de deixar a passagem livre para que o ônibus corintiano estacionasse na porta do Hilton. Assim que o veículo dobrou a esquina, os corintianos tomaram a frente do hotel, dificultando o trabalho do motorista e dos seguranças.

Tão logo avistou o "mar" de torcedores à sua frente, Waldir Dutra, chefe da segurança do clube, disse ao estafe da Fifa e ao do Hilton que seria impossível os jogadores passarem por ali. Torcedores começaram a ser empurrados a fim de abrir caminho. Houve confusão. Os atletas conseguiram entrar, mas funcionários do clube que carregam equipamentos, como o roupeiro e o massagista, ficaram para trás. Com a porta fechada, eles foram impedidos de entrar no hotel. A pressão dos torcedores aumentou e a porta quase foi arrombada.