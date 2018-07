Tupi aproveita falhas de Marcelo Lomba, vence o Bahia, mas segue em penúltimo

Em queda livre, o Bahia estacionou nos 17 pontos e na briga pelo G4. Por outro lado, o Tupi acabou com um jejum que durava sete partidas e venceu a primeira sob o comando de Estevam Soares, que já vinha de dois empates. Com oito pontos, o time mineiro continua na penúltima colocação.

O Bahia pecou por não aproveitar as oportunidades que teve e foi para o intervalo em desvantagem no placar. Rafael Santos fez grandes defesas em chutes de Juninho e Hernane, além da cabeçada de Danilo Pires, e Renato Cajá acertou a trave em uma bomba na entrada da área. No entanto, quem marcou foi o Tupi, aos 18 minutos. Hiroshi arriscou de longe e contou com uma falha de Marcelo Lomba.

Logo aos 6 minutos do segundo tempo, Hiroshi cobrou falta, Marcelo Lomba falhou e a bola acertou a trave. No rebote, Marcos Serrato ampliou para o time mineiro. O Bahia partiu com tudo para cima e, depois de perder chances com Renato Cajá e João Paulo Penha, conseguiu diminuir apenas aos 37 minutos. Luisinho recebeu lançamento e, após trombar com Rafael Santos e Rodolfo Mol, desviou para o gol.

O Tupi volta a campo no próximo sábado, contra o Avaí, às 21 horas, novamente no Mário Helênio, em Juiz de Fora. Na sexta-feira, o Bahia enfrenta o Brasil de Pelotas, às 21h30, no Centenário, em Caxias do Sul (RS). As partidas são válidas pela 12.ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

TUPI 2 X 1 BAHIA

TUPI - Rafael Santos; Henrique, Rodolfo Mol, Bruno Costa e Douglas; Filipe Alves, Rafael Jataí, Marcos Serrato (Gabriel Sacilotto), Vinícius Kiss e Hiroshi (Recife); Rubens (Giancarlo). Técnico: Estevam Soares.

BAHIA - Marcelo Lomba; Hayner (Régis), Jackson, Éder e Moisés; Feijão, Danilo Pires, Juninho e Renato Cajá; Hernane e Thiago Ribeiro (João Paulo Penha). Técnico: Aroldo Moreira (interino).

GOLS - Hiroshi, aos 18 minutos do primeiro tempo; Marcos Serrato, aos 6, e Luisinho, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Costa, Recife e Rafael Jataí (Tupi); Moisés, Jackson e Hernane (Bahia).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG).