Turca é inocentada por doping e mantém ouro olímpico

Alptekin estava suspensa provisoriamente desde maio, quando a Iaaf (Associação das Federações Internacionais de Atletismo) percebeu alterações fora do padrão no sangue da turca, por meio da análise do seu passaporte biológico - registro eletrônico com os resultados de todos os testes de doping feitos por um atleta.

Mas as investigações mostraram que a campeã olímpica não se dopou desta vez. Em 2004, ela foi pega no doping e ficou dois anos proibida de competir. Assim, uma nova punição faria com que ela fosse banida para sempre do esporte, o que agora não vai acontecer. A Iaaf, porém, pode recorrer à Corte Arbitral do Esporte, na Suíça.

Outra atleta turca que estava sendo investigada, a duas vezes campeã europeia dos 100m com barreiras Nevin Yanit, porém, foi considerada culpada pelas alterações no seu sangue e suspensa por dois anos por doping. A punição havia sido revelada em agosto.