Turquia derrota República Checa em amistoso Em amistoso com duas seleções que não disputarão a Copa do Mundo da África do Sul, a Turquia venceu por 2 a 1 a Republica Checa, neste sábado em New Jersey. Aos 31 minutos do primeiro tempo, os turcos abriram o marcador com Turan. No início da etapa complementar, a Turquia ampliou com Nihat.