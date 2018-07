Turquia entrega dossiê para tentar sediar Euro de 2024: 'É nossa melhor proposta'

A Turquia entregou à Uefa, nesta quinta-feira, o dossiê da candidatura para sediar a edição de 2024 da Eurocopa, citando o "apoio estatal sem precedentes" para ajudar o país a vencer a Alemanha no processo de definição do anfitrião do torneio de 24 equipes.

+ Uefa distribuirá 371 milhões de euros em prêmios na Eurocopa de 2020

+ Bruxelas perde direito de sediar Eurocopa de 2020 e Londres assume jogos

O presidente da Federação Turca de Futebol, Yildirim Demiroren, disse que a mais recente tentativa é "nossa melhor proposta de todas". Os dez estádios sugeridos incluem dois em Istambul.

"Todas as garantias estão dadas sem quaisquer reservas, incluindo algumas garantias adicionais e inovadoras que irão garantir o sucesso financeiro do torneio, beneficiando assim todas as federações-membro da Uefa. Agora é nossa hora e estamos prontos para compartilhar com toda a Europa", acrescentou o dirigente turco.

A Turquia tentou sediar a Eurocopa de 2008 junto da Grécia e depois em 2012 e em 2016, sendo derrotada em todas essas tentativas. Além disso, antes de a Uefa escolher realizar o torneio de 2020 em diversos países, a Turquia era vista como favorita a receber a competição, antes de se concentrar na candidatura derrotada de Istambul para os Jogos Olímpicos de 2020.

Assim, a Turquia nunca sediou um dos principais torneios do futebol mundial. A Alemanha Ocidental organizou a Eurocopa de 1988, enquanto já o unificado o país recebeu a Copa do Mundo de 2006.

A Federação Alemã de Futebol também apresentou o dossiê da sua candidatura durante esta semana. O Comitê Executivo da Uefa vai escolher o país acolhedor da Eurocopa de 2024 em votação marcada para 27 de setembro na sua sede em Nyon, na Suíça.