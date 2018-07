Twitter fecha acordo pelos melhores momentos da NFL

SÃO PAULO - A National Football League (NFL) e o Twitter fecharam acordo para a exibição dos melhores momentos das partidas. De acordo com o Wall Street Journal, a parceria ainda divulgará outros conteúdos como notícias e análises das partidas de futebol americano.

No acordo, ficou acertado que a NFL divulgará conteúdo nos sete dias da semana. Através de um serviço da rede social chamado Amplify, os anunciantes do evento podem distribuir seus vídeos e anúnicios pelo Twiiter.

Para o Super Bowl, que acontecerá no dia 2 de fevereiro, a empresa Verizon Wireless, que já patrocina a NFL, será o anunciante exclusivo do Twitter. No início deste ano, a Verizon acertou o pagamento de US$ 1 bi em quatro anos, expandindo seus direitos de jogos da NFL para celulares, através de um aplicativo chamado NFL Mobile.