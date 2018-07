Tyson admite ser dependente de álcool e drogas e que está 'limpo' há apenas seis dias

NOVA YORK - Um dos maiores nomes da história do boxe, Mike Tyson admitiu ser dependente de álcool e drogas. Após ter estreado como promotor de lutas, numa noitada na cidade de Verona, sexta-feira, nos Estados Unidos, ele revelou que estava sóbrio há seis dias, o que, na sua própria avaliação, seria um "milagre".

Atualmente com 47 anos - fez aniversário no dia 30 de junho -, Tyson teve uma carreira impressionante, dominando a categoria dos pesos pesados por muito tempo. Mas também enfrentou inúmeros problemas e polêmicas durante a vida, chegando até mesmo a ficar três anos preso na década de 90 por causa de estupro.

Tyson perdeu boa parte da fortuna que ganhou no auge da carreira como pugilista. Nos últimos tempos, tentou várias atividades - foi até mesmo ator em filmes de sucesso em Hollywood. Agora, está começando uma nova, como promotor de lutas de boxe. Mas, como ele próprio disse, ainda vive com velhos fantasmas do passado.

"Eu não bebo ou uso drogas há seis dias e, para mim, isso é um milagre. Estive mentindo para todo mundo que achava que eu estava sóbrio, mas eu não estou. Este é o meu sexto dia (mostrou com os dedos das mãos). Nunca vou usar novamente", disse Tyson, antes de ser bastante aplaudido pelos presentes na entrevista.