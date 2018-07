Tyson Fury perde um dos seus cinturões por aceitar revanche com Klitschko Após acabar com uma invencibilidade de 11 anos de Wladimir Klitschko no fim de novembro e faturar os cinturões dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe, da Federação Internacional de Boxe, da Organização Internacional de Boxe e da Organização Mundial de Boxe, o britânico Tyson Fury tem se envolvido em várias polêmicas fora dos ringues. E, nesta quarta-feira, a Federação Internacional de Boxe anunciou que Fury perdeu o seu cinturão.