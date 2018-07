Tyson Gay é flagrado no doping e desiste do Mundial

AMSTERDÃ - O velocista Tyson Gay revelou neste domingo que foi flagrado em teste antidoping e que está fora do Mundial de Moscou, em agosto. Principal rival de Usain Bolt nos 100 metros, o corredor norte-americano não informou qual substância foi detectada nos exames.

Gay disse apenas que a substância detectada é proibida pela Agência Mundial Antidoping. Ele foi notificado pela agência norte-americana na sexta-feira. Mas ainda será submetido a análise da amostra B. O teste foi realizado no dia 16 de maio, fora de competições.

Em uma breve conversa por telefone, o americano garantiu que o doping não foi intencional. "Eu não tenho uma história de sabotagem. Eu, basicamente, confiei em pessoas que me decepcionaram", declarou, sem dar detalhes sobre a causa do teste positivo.

Tyson Gay era um dos atletas mais aguardados do Mundial de Moscou, no próximo mês. Ele detém o melhor tempo na temporada nos 100 metros, com 9s75, e teria a chance de superar o recordista mundial Usain Bolt na competição.

Gay, ex-recordista mundial e campeão mundial em 2007, vive grande fase no circuito após passar por problemas de lesão nos últimos anos. Além do melhor tempo do ano, ele tem ainda as outras duas melhores marcas, com 9s79 e 9s86. Em junho, venceu com folga as seletivas norte-americanas para o Mundial nos 100 e 200 metros.

Nas últimas temporadas, o velocista enfrentou lesões no tendão e na virilha. Passou ainda por uma cirurgia no quadril. Os problemas físicos atrapalharam sua preparação para os Jogos Olímpicos de Londres, quando não conseguiu passar do quarto lugar nos 100 metros.