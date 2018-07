Tyson Gay supera tempo de Bolt nos 150m na Inglaterra

Gay percorreu os últimos 100 metros da corrida em apenas 8s88. "Eu não sei o que isso representa, mas estou feliz por ter sido muito rápido", disse o americano, ex-recordista mundial nos 100 metros rasos.

O americano Darvis Patton chegou em segundo lugar, com o tempo de 14s98, seguido dos britânicos Marlon Denovish e Christian Malcolm, que completaram o quarteto da corrida. "As condições provavelmente prejudicaram os tempos. A prova poderia ter sido mais rápida", comentou Devonish, companheiro de treino de Tyson Gay.

Depois da corrida, Gay confirmou que sua próxima participação na Diamond League será na etapa de Nova York, em 11 de junho. O velocista disse ainda que deverá enfrentar o rival Usain Bolt antes do Mundial da Coreia do Sul, no final de agosto. "É uma possibilidade, com certeza, mas eu ainda não sei como está o calendário dele", afirmou.