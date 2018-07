UCI cria disque-denúncia contra doping no ciclismo

AIGLE (Suíça) - A União Ciclística Internacional (UCI) anunciou nesta terça-feira que vai criar uma linha de telefone confidencial para os ciclistas relatarem problemas e preocupações relativos ao doping. O ''disque-denúncia'' visa identificar com maior agilidade casos de doping como o de Lance Armstrong, que manchou a reputação da modalidade.

A promessa da criação de um número de telefone para receber as denúncias anônimas foi feita pelo presidente da UCI Pat McQuaid, que publicou longa carta aberta no site oficial da entidade chamada de "Carta do presidente para os ciclistas".

No texto, o dirigente irlandês também afirma que dez ciclistas envolvidos no escândalo de doping que teve Armstrong como pivô podem ter suas penas reduzidas caso cooperem com as investigações, ainda que o mecanismo seja proibido pelo Código Mundial Antidoping.

No texto, McQuaid fala que a UCI tem trabalhado para renovar sua imagem e que conta com os atletas neste processo. Ele defende a entidade e afirma que nunca houve tanto esforço para evitar, identificar e punir o doping.